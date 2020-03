Bayer will Festung Ibrox stürmen

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bayer Leverkusen hat weiter Großes vor

Mit einer beeindruckenden Erfolgsserie im Rücken geht Bayer Leverkusen als klarer Favorit in das Europa-League-Achtelfinale bei den Glasgow Rangers.

Die Augen von Lukas Hradecky leuchteten. Seine Vorfreude auf die ganz besondere Atmosphäre im legendären Ibrox Stadium der Glasgow Rangers konnte der Torhüter von Bayer Leverkusen in Zeiten von Geisterspielen wegen des Coronavirus nicht verbergen: "Das wird ein geiles Spiel", sagte der Finne: "Ein Teamkollege aus der Nationalmannschaft hat mir erzählt, wie leidenschaftlich die Fans sind. Ich freue mich riesig."

Auch vor mehr als 50.000 frenetischen schottischen Anhängern will die Werkself am Donnerstag (21:00 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ihren Höhenflug fortsetzen. "Ich hoffe, wir können die Rangers-Fans sehr früh beruhigen", sagte Leon Bailey dem "kicker".

Paulinho fügte hinzu: "Wir dürfen uns nicht von der Atmosphäre ablenken lassen. Wir müssen den Fokus auf dem Spielfeld und dem Gegner lassen."

Dies wird für den klaren Favoriten auch vonnöten sein. Schließlich ist das aus international weitgehend unbekannten Akteuren zusammengestellte Team von Teammanager Steven Gerrard für seine Heimstärke bekannt.

In dieser Spielzeit gewann der 54-malige schottische Meister sieben seiner acht Europa-League-Heimspiele, insgesamt ist der Tabellenzweite der Scottish Premiership in der "Festung" Ibrox auf europäischer Bühne seit 17 Partien ungeschlagen.

Auf fremdem Platz strauchelten die Rangers in der Liga allerdings zuletzt, weshalb Erzrivale Celtic im Meisterrennen bis auf 13 Punkte enteilen konnte. "Die sind in der heimischen Liga vielleicht schlecht drauf. Aber in der Europa League haben die nichts zu verlieren", warnte Hradecky: "Wir müssen top drauf sein."

Bayer geht als Favorit ins Duell mit den Rangers

Das waren die Rheinländer zuletzt gleich auf drei Hochzeiten. Zehn Siege in zwölf Pflichtspielen im neuen Jahr, dazu seit neun Partien ungeschlagen: Die Folge war nicht nur der Sturm ins DFB-Pokal-Halbfinale, auch in der Bundesliga steuert die Mannschaft von Trainer Peter Bosz längst wieder Kurs in Richtung Champions League.

In der Europa League soll es auch ohne die langzeitverletzten Kevin Volland und Sven Bender bei der dritten Achtelfinal-Teilnahme erstmals ins Viertelfinale gehen. "Wir wollen unseren Flow einfach mitnehmen", sagte Kai Havertz.

Allein am Nationalspieler werden die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse zwischen beiden Teams deutlich. Der 20-Jährige hat einen um knapp 30 Millionen Euro höheren Marktwert als der gesamte Kader des schottischen Underdogs, der sich nach der Insolvenz im Jahr 2012 erst vor vier Jahren mühsam in die erste Liga zurückgekämpft hatte.

Coach Gerrard, langjähriger Kapitän des FC Liverpool, nimmt die Rolle des Underdogs gerne an. "Wir spielen gegen eine fantastische Mannschaft. Aber wir werden alles geben und alles in diese beiden Spiele reinwerfen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Glasgow: McGregor - Tavernier, Goldson, Katic, Barisic - Arfield, Davis, Kamara - Hagi, Kent - Morelos. - Teammanager: Gerrard

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender (Weiser), Tah, Tapsoba, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Diaby - Alario. - Trainer Bosz

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)