Atalantas "historischer Triumph in der dunkelsten Stunde"

Atalanta Bergamo setzte sich gegen Valencia durch

Das Champions-League-Märchen von Robin Gosens und Atalanta Bergamo geht weiter. Aufgrund der Coronavirus-Krise hat der Provinzklub aus der Krisenregion Lombardei aber ganz andere Sorgen.

Ganz Italien freute sich über den nächsten historischen Coup von Provinzklub Atalanta Bergamo, doch die große Party für Robin Gosens und Co. blieb aus. "Es ist eine gespenstische Situation. Wir haben Geschichte geschrieben - und kommen in eine Geisterstadt", sagte der deutsche Profi nach dem furiosen 4:3 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Valencia.

"Da wird einem ganz, ganz schnell klar, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball", ergänzte der 25-Jährige bei "Sky Sport News HD". Es sei "total schade", dass man den Sieg nicht feiern könne.

Das Coronavirus hält Bergamo weiter in Atem, die arg gebeutelte Stadt muss derzeit einen starken Anstieg an Todesopfern beklagen. Das unerwartete Märchen des Königsklassen-Debütanten ist daher ein willkommener Lichtblick in der Krisenregion Lombardei. "Historischer Triumph Atalantas in der dunkelsten Stunde für Italien", schrieb die "Gazzetta dello Sport".

Beim Geisterspiel im Estadio Mestalla wurde Torjäger Josip Ilicic mit vier Treffern zum Helden. Aber: "Wenn die Fans nicht da sind, um einen zu pushen, ist Fußball nur halb so schön. Das ist echt eine Katastrophe", sagte Gosens.

Tägliche Fieber-Kontrolle bei Atalanta-Profis

Nach dem überragenden 4:1 im Hinspiel überzeugte der Außenseiter erneut mit Tempofußball und feierte mit dem vierten Sieg in Serie im Wettbewerb sowie dem Einzug ins Viertelfinale den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Wo dort das Heimspiel stattfinden soll, ist aber unklar.

Italien hat alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt, auch die Serie A pausiert bis dahin. Die Hinspiele in der Runde der letzten Acht sind für den 7./8. April angesetzt, die Rückspiele finden eine Woche später statt.

Die Ultra-Gruppierung "Curva Nord" von Atalanta setzte indes mit einer noblen Geste ein Zeichen des Zusammenhalts. Die Fans sammelten das zurückerstattete Eintrittsgeld von der Partie in Valencia und planen, die Summe von 40.000 Euro an ein Krankenhaus in Bergamo zu spenden.

Auch Gosens bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Krise deutlich zu spüren. "Wir werden täglich auf Fieber kontrolliert, sobald wir das Trainingsgelände betreten und es wieder verlassen", sagte er der "FAZ".

Gosens-Bewerbung für die Nationalmannschaft

Die Situation sei "gravierend", das Leben etwas eingeschränkt. "Wir befinden uns in einer brenzligen Lage. Das Problem in Italien ist auch, dass sie keine Lösung parat haben, wie sie die Fälle in den Griff bekommen wollen. Es heißt, es werde noch schlimmer. Wir in Bergamo sind auch zur roten Zone deklariert worden", sagte Gosens.

In Valencia gab er auf der linken Außenbahn erneut über 90 Minuten eine Bewerbung für die Nationalmannschaft ab und bekam für seinen unermüdlichen Einsatz viel Lob. "Gosens ist für die Gegner nicht zu bremsen", schrieb der "Corriere della Sera".

Allerdings wäre Gosens auch für die Niederlande spielberechtigt, der Linksfuß hat beide Pässe und könnte bei Interesse wählen.