BVB-Flirt Klostermann vor Verlängerung bei RB Leipzig

Lukas Klostermann von RB Leipzig wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Dem FC Bayern München und vor allem Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Monaten mehrfach großes Interesse an Lukas Klostermann von RB Leipzig nachgesagt, die neusten Entwicklungen sollen die Chancen von BVB und Co. allerdings geschwächt haben.

Klostermann und RB Leipzig haben in den Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung des im Sommer 2021 auslaufenden Kontraktes des Verteidigers "einen deutlichen Schritt" gemacht. Das will die "Bild" erfahren haben. Demnach soll vor allem das hartnäckige Werben von Sportdirektor Markus Krösche Eindruck bei Klostermann hinterlassen haben.

Zudem nennt der Bericht ein weiteres Indiz für einen Verbleib des Nationalspielers bei den Sachsen: Klostermanns Lebensgefährtin Laura hat ihren Job bei der Landespolizei Nordrhein-Westfalen aufgegeben und ist nach Leipzig gezogen, wo sie ein Jurastudium absolviert. "Die Entscheidung haben wir natürlich zusammen getroffen", bestätigte Klostermann der Zeitung.

Mehr "als ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis" mit RB Leipzig

"Wir sind in intensiven und guten Gesprächen. Wir sind regelmäßig im Austausch. Man wird sehen, ob wir uns einigen können. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen werden", meinte der 39-Jährige am Montag in einem Mediengespräch.

Klostermann untermauerte bereits Ende Februar, dass RB Leipzig sich durchaus weiterhin Hoffnung auf seine Dienste machen darf. "Natürlich hat RB Chancen. Ich spiele meine sechste Saison in Leipzig, wurde hier zum Bundesligaspieler und Nationalspieler", sagte der 23-Jährige in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung". Nach der langen Zeit bei RBL verbinde ihn mehr "als ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis" mit dem Klub.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Klostermann 33 Pflichtspiele für die Leipziger. Beim 3:0-Erfolg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur stand er am Dienstagabend 90 Minuten auf dem Rasen.