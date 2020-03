Burgstaller: Sind gegen den BVB "nicht der Favorit"

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Guido Burgstaller (r.) trifft am Samstag mit Schalke 04 auf den BVB

Am Samstag (15:30 Uhr) steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an. S04-Stürmer Guido Burgstaller hat sich vor dem Duell beim BVB zur Favoritenrolle und zu den eigenen Chancen geäußert.

"Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Das ist trotzdem nur ein Spiel, das wir gewinnen und in dem wir uns gut präsentieren wollen", führte Guido Burgstaller gegenüber dem "kicker" aus.

Schalke, Tabellensechster, wartet seit sieben Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Der Derbysieg beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund wäre umso wichtiger für die angeschlagenen Knappen. "In unserer aktuellen Situation sind wir natürlich nicht der Favorit. Aber wir wollen trotzdem eine gute Leistung abliefern", kündigte der Angreifer an.

BVB und Schalke im Derby ohne Fans

Die Partie wird, wie alle Bundesliga-Duelle am 26. Spieltag, ohne Zuschauer stattfinden. Keine einfache Situation für Burgstaller, der dennoch "voll motiviert" ins Geisterspiel geht.

Dass die Hausherren im Nachbarduell auf ihre Fans, vor allem auf die Unterstützung der Südtribüne, verzichten muss, sei kein Vorteil für Schalke. Auch der S04-Anhang war in der Vergangenheit "immer sehr laut, wir haben gute Erinnerungen an die Spiele in Dortmund. Vorteil hin oder her, das ist völlig egal."

Burgstaller betonte zudem, er könne sich "kaum an ein Derby entsinnen, in dem wir schlecht ausgesehen haben. Auch in der Hinrunde haben wir ein gutes Spiel abgeliefert". Der Österreicher geht bereits in sein siebtes Spiel gegen Borussia Dortmund. Nur eines dieser Spiele ging aus Schalker Sicht verloren.

Um beim BVB zu bestehen, müsse seine Mannschaft allerdings "geschlossen" auftreten: "Zudem wollen wir vorne so viele Nadelstiche setzen wie möglich". Dabei kommt es wohl auch auf Guido Burgstaller selbst an. In der laufenden Spielzeit konnte er in der Liga noch keinen Treffer beisteuern. "Ich gebe immer alles auf dem Platz, hoffentlich platzt bald der Knoten."