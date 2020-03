Österreich-Länderspiel in Wales abgesagt

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Fußball-Verband von Wales entschieden, das freundschaftliche Länderspiel am 27. März in Swansea (WAL) abzusagen. Davon wurde der ÖFB am Freitagmittag in Kenntnis gesetzt.



