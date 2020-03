DFB-Frauen gegen Irland ohne Zuschauer

Karsten Lauer via www.imago-images.de

Das EM-Quali-Spiel der Frauen gegen Irland wird ohne Fans ausgetragen

Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Irland am 11. April in Münster wird ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.

Die Entscheidung der Stadt Münster erfolgte aufgrund einer verbindlichen Vorgabe der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Damit soll der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden.