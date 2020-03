Rapid-Kapitän ruft zur Verantwortung auf

GEPA pictures/ Michael Meindl

Rapid-Kapitän Stefan Schwab hat eine klare Botschaft an die Fans

Momentan steht bei den österreichischen Bundesligisten der Trainingsbetrieb auf Stillstand. Auch beim SK Rapid haben die Profis bis Mittwoch trainingsfrei, Kapitän Stefan Schwab nutzt die Zeit unter anderem für sein Online-Studium und ruft die Fans zur Eigenverantwortung im Zeichen der Coronavirus-Krise auf.

In der herausfordernden Zeit der Coronavirus-Krise steht der österreichische Fußball aktuell still, die Bundesligisten haben die Trainings offiziell eingestellt. Beim SK Rapid Wien verzichtet man bis Mittwoch auf weitere Trainingseinheiten, die Profis sollen sich privat die nächsten Tage fit halten. Kapitän Stefan Schwab nutzt die unerwartet frei-gewordene Zeit, um mit Waldläufen aktiv zu bleiben und sich seinem Online-Studium zu widmen.

Schwab mit Appell an die Fans

Im Zeichen der momentan schwierigen Lage tritt der 29-Jährige mit einem Appell an die Fußballfans heran und fordert sie in einem Instagram-Post auf Verantwortung zu übernehmen: "Wir müssen jetzt alle gemeinsam die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen den Coronavirus bestmöglich umsetzen, damit wir die Ausbreitung so gut wie möglich eindämmen. Wir alle sollten Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen und uns gegenseitig schützen, um langfristig die gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Schäden möglichst gering halten zu können."

Aktuell ist noch nicht klar, wann die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird, sollte die EM 2020 tatsächlich um ein Jahr verschoben werden, könnte man auch später die aktuelle Meisterschaft zu Ende spielen lassen. Vorausgesetzt die aktuelle Situation kann eingedämmt werden, der Rapid-Mittelfeldmotor hofft darauf: "Ich wünsche euch in dieser Zeit nur das Beste und bleibt bitte gesund!"

red