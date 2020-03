CR7 macht eigene Hotels zu Notunterkünften

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Christiano Ronaldo mit einer wahrlich großen Geste im Zeichen der Krise

Christian Ronaldo beweist in Zeiten der Coronavirus-Krise Größe und funktioniert seine Hotels in Madeira zu Notunterkünften im Kampf gegen die Epidemie um. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, kommt der Superstar von Juventus Turin für die Kosten des Personals selbst auf.

Eine wahrlich große Geste von Juventus-Star Christiano Ronaldo. Der fünffache Weltfußballer des Jahres funktioniert seine eigene Hotelkette auf seiner Heimatinsel Madeira in Portugal zu Notunterkünften im Kampf gegen das Coronavirus um und wird laut dem Bericht sogar die Kosten für das medizinische Personal aus eigener Tasche übernehmen.

"Schutz von Menschenleben muss über allen Interessen stehen"

In einem kürzlich veröffentlichen Instagram-Post hatte sich der 35-Jährige mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gewandt: "Die Welt befindet sich in einem sehr schwierigen Moment, der von uns allen äußerste Sorgfalt und Aufmerksamkeit verlangt. Der Schutz von Menschenleben muss über allen anderen Interessen stehen."

Aktuell verweilt Christiano Ronaldo in Madeira selbst und will dort nach dem positiven Test von Teamkollege Daniele Rugani auch vorerst verweilen. Mit so einer Aktion kann man vor dem Portugiese aber nur den Hut ziehen. Chapeau!

red