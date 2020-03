Hoeneß äußert sich zu möglicher Flick-Verlängerung

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Uli Hoeneß ließ durchblicken, dass der FC Bayern mit Hansi Flick verlängern will

Ungeachtet der Tatsache, dass der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise in ganz Europa ausgesetzt wird, könnte es nicht mehr lange dauern, bis Trainer Hansi Flick einen neuen Vertrag beim FC Bayern erhält. Das ließ zumindest Ex-Präsident Uli Hoeneß durchblicken.

Am Rande der Diskussion bei der Talksendung "Doppelpass" auf "Sport1" sagte Hoeneß: "Ich glaube, Hansi Flick hat einen super Job gemacht. Zu gegebener Zeit wird der Vorstand auf den Aufsichtsrat zukommen."

Hoeneß sei überzeugt, dass dies "zeitnah geschehen" wird. Flicks Vertrag bei den Münchnern ist noch bis zum Saisonende datiert. Die Münchner Verantwortlichen hatten zuletzt immer wieder betont, die Entscheidung in Ruhe treffen zu wollen. Zunächst wollte der deutsche Rekordmeister abwarten, wie das Team die kommenden Wochen in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League besteht.

Da die Spiele in der Bundesliga und in den weiteren Wettbewerben in ganz Europa in den nächsten Wochen abgesagt wurden, wird der FC Bayern in der Trainerfrage wohl einen neuen Zeitplan aufstellen müssen. Am Montag tagt zunächst einmal die Deutsche Fußball-Liga in Frankfurt am Main, um über mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison zu diskutieren.

Für Uli Hoeneß ist die Mitgliederversammlung der DFL "richtig", allerdings könne man "da doch fast nichts beschließen". Zu rasant ändere sich die Sachlage: "Wir müssen erst mal der Realität ins Auge sehen und vier Wochen lang alles auf null stellen."

Beim FC Bayern München werden daher wohl in den kommenden Wochen zunächst wichtigere Fragen geklärt. Die Zukunft von Cheftrainer Hansi Flick dürfte da hinten anstehen.