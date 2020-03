Auch Valencias Mangala mit Coronavirus infiziert

ESPA Photo Agency via www.imago-images.de

Eliaquim Mangala ist ebenfalls am Coronavirus erkrankt

Der französische Ex-Nationalspieler Eliaquim Mangala vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Ich fühle mich gut und habe keine Symptome im Zusammenhang mit dem Virus", twitterte der 29 Jahre alte Abwehrspieler am Montag. Er sei in häuslicher Quarantäne und von seiner Familie getrennt.

Bereits am Sonntag hatte der Klub fünf Coronafälle innerhalb der Mannschaft und des Betreuerstabs bestätigt. Einer der Infizierten ist Abwehrspieler Ezequiel Garay, der dies bei Instagram bekannt gab. Der argentinische Nationalspieler war am Sonntag der erste Spieler der Primera División, der positiv getestet wurde.

Valencia hatte in der vergangenen Woche im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (3:4) verloren. Die Italiener um Robin Gosens verkündeten am Sonntag, nach den positiven Fällen bei Valencia ihre Mannschaft in Quarantäne schicken zu wollen.