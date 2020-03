Corona-Krise: FC Bayern bläst Teamtraining ab

imageBROKER/Manfred Bail via www.imago-images.de

Der FC Bayern schottet sich ab

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat auch der FC Bayern München das für Dienstag angesetzte Teamtraining abgesagt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister teilte mit, dass Sportdirektor Hasan Salihamidžić und Trainer Hansi Flick so entschieden und den Spielern individuelle Trainingspläne für Zuhause mitgegeben hätten.

Über das weitere Vorgehen will die sportliche Leitung am Dienstag beraten.

Profi-Update: Kein Teamtraining am Dienstag - stattdessen individuelle Trainingsplanung.https://t.co/UeHM1XjD74 — FC Bayern München (@FCBayern) 16. März 2020

Am Montag hatten die DFL-Klubs bei ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt beschlossen, den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga bis mindestens zum 2. April weiter auszusetzen.

Auch der SC Freiburg setzt wegen der Verbreitung des Coronavirus bis auf weiteres mit dem Mannschaftstraining aus. Die Spieler bekommen stattdessen Trainingspläne für daheim, wie ein Klub-Sprecher auf Nachfrage mitteilte.