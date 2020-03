Bericht: UEFA will EM um ein Jahr verschieben

unknown

Eine Verschiebung der EURO 2020 steht im Raum

Laut einer Meldung des "ZDF" plane die UEFA, die für heuer geplante Fußball-EM auf Sommer 2021 zu verschieben. Die nationalen Verbände müsstem dem Vorschlag noch zustimmen.

Der europäische Kontinentalverband UEFA will aufgrund der Coronavirus-Pandemie die EURO 2020 verschieben. Nicht, wie zuletzt auch kolportiert, in den kommenden Winter, sondern um ein ganzes Jahr, auf Sommer 2021. Das vermeldete das "ZDF" Dienstagmittag auf "Twitter"

Demnach habe die UEFA die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA bereits über ihren Vorschlag informiert, diese hätten auch zugestimmt, so das "ZDF". Nun fehle noch das Okay der nationalen Fußballverbände. Am Dienstagnachmittag könnte die Verschiebung beschlossen werden.

Die UEFA hat die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA darüber informiert, dass sie die für diesen Sommer geplante Fußball-EM in den Sommer 2021 verschieben will. Die Ligen und die ECA haben dem Vorschlag nach ZDF-Informationen zugestimmt. 1/2 #euro2020 pic.twitter.com/weQntQ2NNU — ZDF Sport (@ZDFsport) 17. März 2020

red