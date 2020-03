Barca zieht die Reißleine! Dembélé vor dem Aus

Eric Alonso

Ist die Zeit von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona abgelaufen?

Das Tischtuch zwischen Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé und dem FC Barcelona ist endgültig zerschnitten. Wie spanische Medien berichten, wollen sich die Katalanen im Sommer vom französischen Dauerpatienten trennen.

Einer der wenigen Profi-Fußballer, die derzeit nicht vom Coronavirus ausgebremst werden, ist Weltmeister Ousmane Dembélé. Der Franzose in Diensten des FC Barcelona ist aktuell mal wieder verletzt und wird den Katalanen aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung mindestens bis August 2020 fehlen. Schon seit Anfang Februar ist der ehemalige Profi des BVB zum Zuschauen verdammt.

Die jüngste Verletzung hat die Verantwortlichen des FC Barcelona nun laut "AS" zu einer Kehrtwende bewogen. Hieß es bislang noch, der Klub wolle weiter am 22-Jährigen festhalten, so sollen sich die Klubchefs mittlerweile zu einem Verkauf des Flügelstürmers entschieden haben.

Saison 2019/20 war Dembélés letzte Chance

Der Kredit des Spielers sei aufgebraucht, schreibt die spanische Sportzeitung. Schon vor der Saison habe ihn der FC Barcelona gewarnt und darauf hingewiesen, dass die Spielzeit seine letzte Chance sei, sich zu beweisen. Dembélé sollte seine Form auf dem Platz verbessern, die Zahl seiner Verletzung limitieren und sich abseits des Platzes endlich wie ein echter Profi verhalten. All diese Dinge seien allerdings nicht passiert.

Um die eigene Glaubwürdigkeit gegenüber den Fans und der Konkurrenz zu wahren, ist ein Verkauf Dembélés die einzige Chance des spanischen Spitzenklubs, vermutet die "AS". Dass der Franzose selbst im fitten Zustand nur selten der entscheidende Spieler war, zeige die Notwendigkeit eines Transfers.

Sollten die Katalanen keinen Abnehmer für Dembélé finden, könnten sich die Klubchefs angeblich auch mit dem Gedanken an ein Leihgeschäft anfreunden, wie es schon im Fall von Philippe Coutinho angewandt wurde.