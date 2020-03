Hopp wünscht sich Solidarität unter Buli-Klubs

APA (dpa/Archiv)

Dietmar Hopp sucht in der Krise finanzielle Lösungen für die Klubs

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp wünscht sich angesichts der finanziellen Herausforderung für den Profifußball durch die Coronavirus-Krise Solidarität unter den deutschen Bundesligisten. Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry wies indes im "Weser-Kurier" am Dienstag darauf hin, man habe es "mit Dimensionen zu tun, die selbst große Vereine nicht lange durchhalten können".

"Vor diesen Problemen stehen zahllose kleine und mittlere Unternehmen in diesem Land, und viele Menschen müssen ungemeine Einschränkungen und Belastungen in Kauf nehmen", betonte Hopp in einem am Dienstag auf der Internetseite des Bundesliga-Vereins TSG 1899 Hoffenheim veröffentlichten Interview. "Dort gilt das Gleiche wie im Fußball: Es schlägt die Stunde der Solidarität. Der Starke hilft dem Schwachen."

Solidaritätsgedanken im Vordergrund

Der 79-Jährige würde sich nun wünschen, dass dieser Solidaritätsgedanke bei allen Protagonisten der Bundesliga Konsens ist. "Für den professionellen Fußball heißt es: Wir müssen den Solidargedanken auch finanziell so unterfüttern, dass wir eine Lösung für die Clubs finden, die von den Einbußen existenzieller betroffen sind als andere Vereine", erklärte der Unternehmer, der zu den reichsten Deutschen zählt. "Ich hege durchaus Sympathie für die Idee eines Solidarfonds, um dieser Ausnahmesituation zu begegnen. Da darf es keine Denkverbote geben."

Die TSG 1899 Hoffenheim werde "ganz sicher eine Idee ausarbeiten, wie wir als Club der Region unseren Beitrag in dieser Notsituation leisten können". Die Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebs hält er für richtig. "Diese Pause ist absolut geboten, weil die Gesundheit der Menschen im Vordergrund stehen muss", sagte Hopp. "Da kann und darf es keine zwei Meinungen geben. Der Fußball kann sich nicht abkoppeln von der Gesellschaft - und wir tun gut daran, in dieser absoluten Krisen- und Ausnahmesituation keine Sonderrolle zu beanspruchen."

Filbry hob die aus seiner Sicht drastischen finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Profifußball hervor. "Was uns als Branche jetzt trifft, war nicht vorhersehbar, nicht planbar und nicht versicherbar", betonte der 53-Jährige. "Da hätten auch keine Rücklagen geholfen. Dafür sind die Beträge, um die es jetzt geht, einfach zu hoch."

Bremen denkt über Kredite nach

Um die Liquidität sicherzustellen, denken die Bremer deshalb auch über Kredite nach. "Kredite sind sicherlich kurzfristig ein wichtiges Instrument, wie in jeder anderen Branche jetzt auch in dieser Krise", erklärte Filbry. Wie lange Werder die Situation ohne Spiele, in der viele Einnahmen wegbrechen - beispielsweise durch Zuschauer oder das Fernsehen - durchhalten würde, kann der Geschäftsführer der Bremer nicht sagen. "Das können wir nicht abschätzen, weil zu viele Variablen im Spiel sind", sagte Filbry. "Wir haben in den letzten Jahren nicht schlecht gewirtschaftet, wir sind zwar gewisse Risiken eingegangen, haben aber auch mehrere Male ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet und Eigenkapital aufgebaut."

Unklar ist beispielsweise auch, wann man mit dem Dauerkartenverkauf für die kommende Saison beginnen kann, wie sich die Sponsoren verhalten und welche Auswirkungen die Krise auf den Transfermarkt haben wird.

