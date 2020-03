Deschamps begrüßt EM-Verschiebung

APA (AFP)

Weltmeister-Coach Didier Deschamps

Trainer Didier Deschamps von Weltmeister und Vize-Europameister Frankreich hat die Verschiebung der EM um ein Jahr als "weise Entscheidung" bezeichnet.

"Das einzige Spiel, das wir derzeit gewinnen müssen, ist das gegen den Coronavirus", betonte der 51-jährige Franzose, der mit der Equipe Tricolore als einer der Favoriten in die EURO in diesem Sommer gestartet wäre.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte am Dienstag aber entschieden, die EM vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 auf den Sommer nächsten Jahres zu verschieben. Sie soll nun unter denselben Bedingungen von 11. Juni bis 11. Juli in zwölf Städten in Europa und Asien (Baku) stattfinden.

>> Bestätigt: UEFA verschiebt EM auf 2021

apa