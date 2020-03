Schalke-Boss über den Transfermarkt: "Völlig ungewiss"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Jochen Schneider ist Sportvorstand beim FC Schalke 04

Aufgrund der Corona-Krise wird in der Bundesliga neben den Spielplänen auch der Transfermarkt komplett durcheinander gewirbelt. Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04, plädiert jedoch dafür, vorerst abzuwarten.

"Es ist sehr sinnvoll auf Sicht zu fahren", so der 49-Jährige gegenüber "Bild": "Wir wissen nicht, was nächste Woche oder übernächste Woche ist." Wie der Transfermarkt letztlich "aussehen wird, steht in den Sternen, ist völlig ungewiss".

Beim FC Schalke 04 wird man sich dennoch Gedanken machen müssen, wie der künftige Kader zusammengestellt wird. Eine große Rolle beim Revierklub spielen dabei auch die derzeit noch an andere Vereine ausgeliehenen Profis.

Insgesamt hat Schneider sechs Spieler bei anderen Klubs untergebracht. Ihre Zukunft dürfte angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus ungewisser sein denn je.

Im Fall Sebastian Rudy dürfte diesbezüglich nun auch ein finanzielles Problem entstehen. Der Mittelfeldspieler, der auf Schalke keinen Fuß fand, läuft zurzeit bei der TSG Hoffenheim auf. Seine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro hätte 1899 Hoffenheim im Regelfall durchaus gezahlt, um den Nationalspieler nach der Saison fest zu verpflichten. Nun dürfte ein Transfer zur nächsten Transferphase alles andere als sicher sein.

Ähnlich ist die Situation bei Nabil Bentaleb, der an Newcastle United ausgeliehen ist. Seine Kaufoption liegt gar bei zehn Millionen Euro. Zudem sind Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf), Cedric Teuchert (Hannover 96), Pablo Insúa (Huesca) und Ralf Fährmann (Bergen) ausgeliehen.