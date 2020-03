Italiens Fußball hat "zu spät aufgehört"

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Italiens Fußball hat zu spät auf die Krise reagiert

Bis zur Normalität im italienischen Fußball oder einer Wiederaufnahme der Serie A ist es für den Chef der Fußballergewerkschaft des Landes noch ein weiter Weg. Das Land ist in Europa am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen und hat inzwischen mehr Tote als China verzeichnet.

"Jetzt einen Arzt für einen Fußballer abzustellen, während in den Spitälern alles zusammenbricht? Den Fußball wieder rollen zu lassen hieße, der Gesellschaft zu signalisieren: Die Normalität ist wieder nahe. Und das ist noch nicht so", betonte Damiano Tommasi in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Der Fußball ist auf der Skala der wichtigen Dinge gerade auf der niedrigsten Stufe überhaupt."

"Haben zehn Tage zu spät aufgehört"

In China soll am 22. Mai wieder gespielt werden. "Wenn wir das auf unsere Lage herunterbrechen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir wirklich im Mai den Fußball wieder aufnehmen können, wie es Liga und Verband anstreben", sagte der Ex-Nationalspieler Tommasi. "Ich fürchte, wir haben zehn Tage zu spät aufgehört - auch, weil die UEFA durch die Verschiebung der Europameisterschaft erst jetzt Platz im Kalender geschaffen hat. Dies früher zu tun, hätte wertvolle Zeit geschaffen. Aber es hat jetzt keinen Sinn zu polemisieren."

apa