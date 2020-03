Unsolidarischer BVB? Cramer verteidigt Watzke-Aussagen

imago

Carsten Cramer (l.) hat die Aussagen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (r.) gerechtfertigt

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sorgte zuletzt mit einer Aussage, der BVB wolle in Zeiten der Coronavirus-Krise nicht in erster Linie den Klubs helfen, die schlecht gewirtschaftet haben, für Furore. Den Vorwurf, der Revierklub sei deshalb unsolidarisch, will Watzkes Kollege Carsten Cramer aber nicht stehenlassen.

"Ich glaube, er hat das sehr differenziert zum Ausdruck gebracht. Borussia Dortmund ist ein extrem solidarischer Verein und ich kann das für Aki Watzke in Person ganz besonders in Anspruch nehmen", führte Cramer, selbst Geschäftsführer bei der Borussia, gegenüber "Sky" aus.

Alle Vereine und die Liga seien in der aktuellen Lage zunächst einmal mit sich selbst beschäftigt, so Cramer weiter, "und ich glaube, dass es bei einer differenzierten Betrachtung schon legitim ist zu sagen, dass die Vereine, die sich womöglich selbst in Schwierigkeiten gebracht haben, nicht sofort diejenigen sein sollten, die um Hilfe andere bitten".

BVB wird Hilfe "niemals" verweigern

Zudem betone Cramer, Borussia Dortmund werde sich "einer solidarischen Lösung des Fußballs in keinster Weise verschließen. Das gilt für alle handelnden Personen. Trotzdem muss man in der Lage sein dürfen, in einer solchen Situation auch etwas differenzierter zu argumentieren". Hans-Joachim Watzke habe "nichts Anderes" getan.

Generell hat Cramer "schon den Eindruck, dass die Fußball-Familie enger zusammengerückt ist. Aber wir haben zunächst einmal die Aufgabe, uns um Borussia Dortmund zu kümmern. Wir haben 850 Mitarbeiter, die hier in Lohn und Brot stehen, die Antworten haben wollen." Dort, wo der Klub helfen kann und muss, wird die Hilfe "niemals" verweigert.

Geisterspiele eine "Chance" - BVB-Training nächste Woche?

Mit Blick auf die kommenden Wochen hofft der 51-Jährige, dass der "Fortbestand der Bundesliga" so schnell es geht gesichert wird. Wichtig könnten in diesem Zusammenhang auch die Austragung von Geisterspielen werden: "Ich glaube, Spiele ohne Zuschauer sind momentan das Einzige, auf das wir uns freuen können und vor allem sollten."

Cramer sehe darin "auch mittlerweile keine große Gefahr mehr, denn Sie als Sender tragen ja auch dazu bei, dass der Fußball trotzdem von den Fans konsumiert werden kann". Sie seien eine "große Chance für den Fußball".

Zugleich hofft der BVB-Geschäftsführer, dass die Mannschaft schon bald wieder zusammen trainieren kann. Die Borussia halte sich "natürlich an alle Vorgaben der Stadt-, Landes- und Bundesregierung. Aber wir gehen davon aus, dass wir den gezielten Mannschafts-Trainingsbetrieb ab dem nächsten Wochenbeginn wiederaufnehmen werden".