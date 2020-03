Groß gönnt Klopp und Liverpool den Titel

Paul Terry via www.imago-images.de

Pascal Groß gönnt Liverpool und Jürgen Klopp den Titel

Der deutsche Fußballprofi Pascal Groß vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion hat sich im Falle eines Saisonabbruchs aufgrund der Coronakrise für die Titelvergabe an den überlegenen Tabellenführer FC Liverpool ausgesprochen.

"Egal was passiert, Liverpool hat den Meistertitel mehr als verdient. Ihnen gehört der Titel zugesprochen", sagte der ehemalige Ingolstädter im Interview mit "Sport1".

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp liegt mit 25 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, zur ersten Meisterschaft seit 1990 fehlen den Reds nur noch zwei Siege aus den verbliebenen neun Partien. Allerdings sei die Frage auf der Insel "tatsächlich kein großes Thema", betonte Groß.

"Ungewissheit macht die Menschheit verrückt"

Vielmehr bedrückt die Coronavirus-Pandemie den zentralen Mittelfeldspieler. "Die Ungewissheit macht die Menschheit verrückt. Man macht sich Sorgen", sagte Groß: "In Zeiten wie diesen merkt man umso mehr, was man an Deutschland hat."

In Deutschland sei man im medizinischen Bereich "sehr gut aufgestellt", auch bei den Maßnahmen sei Großbritannien "immer ein paar Tage zurück", sagte Groß. Außerdem erklärte sich der 28-Jährige bereit, Projekte in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus finanziell zu unterstützen.