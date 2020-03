Dank Tolisso: FC Bayern blüht Preisnachlass für Perisic

Markus Fischer via www.imago-images.de

Ivan Perisic (l.) und Corentin Tolisso stehen in Diensten des FC Bayern München

Seit Tagen halten sich die Gerüchte hartnäckig, der FC Bayern München plane künftig ohne Mittelfeldspieler Corentin Tolisso. Als heißer Interessent wurde unter anderem Inter Mailand gehandelt. Nun bringen italienische Medien ein Szenario ins Spiel, dass den Deal sicherlich erleichtern würde.

Um bessere Chancen im Poker um Tolisso zu haben, soll Inter bereit sein, dem FC Bayern beim Kauf von Ivan Perisic einen Rabat zu erlassen. Der Kroate, spielt seit dem Sommer 2019 auf Leihbasis für die Münchner, laboriert derzeit aber an einer Fraktur am Außenknöchel.

Für die Dienste von Perisic, der in 22 Pflichtspielen auf fünf Tore und acht Vorlagen kommt, überwies der FC Bayern bislang fünf Millionen Euro, bei einem Kauf nach der Saison werden weitere 20 Millionen Euro fällig. Inter ist laut "Gazetta dello Sport" allerdings bereit, diese Summe auf 15 Millionen Euro zu senken.

Dass der Kroate auch 2020/21 an der Isar kickt, scheint derweil sehr wahrscheinlich zu sein. Der "kicker" berichtete unlängst, dass sich die Bayern-Bosse für einen Kauf des 31-Jährigen entschieden haben, "Sport1" will erfahren haben, dass sich Perisic seinerseits äußerst wohl in der bayerischen Landeshauptstadt fühlt und "unbedingt" bleiben will.

Sollte Tolisso im Gegenzug zu den Nerazzurri wechseln, würde Bayern "Gazetta dello Sport" zufolge rund 35 Millionen Euro kassieren. Sollte dies zutreffen, würde den Münchnern ein Minus von 6,5 Millionen Euro drohen.

Im Juli 2017 überwies der FC Bayern 41,5 Millionen Euro an Olympique Lyon und machte den Franzosen zum bis zu diesem Zeitpunkt teuersten Transfer der Bundesliga-Geschichte. Die Lücke zur nun erwarteten Ablöse würde durch den Preisnachlass für Perisic deutlich abgefedert werden.

Allerdings soll man bei Inter durchaus noch Zweifel am verletzungsanfälligen Weltmeister von 2018 haben. Vor allem da Tolisso beim FCB rund sieben Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Bei Inter dürfte der Rechtsfuß kaum bereit sein, deutliche Abstriche zu machen.