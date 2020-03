ULMER via www.imago-images.de

Machtkampf zwischen Flick und Salihamizdic beim FC Bayern?

Die Zukunft von Noch-Interimstrainer Hansi Flick beim FC Bayern München ist nach wie vor ungeklärt. Welche Rolle spielen bei der Entscheidung des Rekordmeisters die angeblichen Dissonanzen zwischen Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic?

Die Spannungen im Verhältnis der beiden Ex-Profis werden klubintern "mit Sorge betrachtet", schreibt "Sport Bild". Es drohe gar ein Machtkampf, inhaltlich gehe es dabei um Kompetenzen bei Transfers und der Kader-Planung.

Das Problem: Flick und Salihamidzic sind sich bei einigen zentralen Personalien offenbar nicht einig. Der Trainer soll beispielsweise Timo Werner von RB Leipzig als echte Verstärkung für den FC Bayern sehen, traut ihm den Sprung zu einem Top-Klub zu.

Salihamidzic, der ab 1. Juli zum Sportvorstand befördert wird, sprach dem Nationalstürmer dagegen bereits öffentlich die Tauglichkeit für das Münchner Spielsystem ab. Sein Wunschspieler ist und bleibt Leroy Sané, mit dessen Management der Bosnier in regem Austausch stehen soll - und zu dem Flick bisher schwieg.

Hat Hansi Flick eine Zukunft beim FC Bayern?

Schon in der zurückliegenden Winter-Transferperiode wurden erste Risse im Verhältnis der beiden Bayern-Macher deutlich: Flick, der zuletzt in einem Interview mit "Sport Bild" nachdrücklich ein "Veto-Recht" für den Trainer in Sachen Transfers forderte, wünschte sich öffentlich zwei neue Spieler für den seiner Meinung nach zu dünn besetzten Kader.

Salihamidzic rüffelte den ehemaligen Co-Trainer des entlassenen Niko Kovac zunächst für sein Vorpreschen - und verpflichtete letztendlich nur einen Neuzugang: Álvaro Odriozola, der auf Leihbasis von Real Madrid kam und unter Flick bis zur Corona-Pause so gut wie keine Rolle spielte.

Ob sich das angeknackste Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic auf die Zukunft es langjährigen Löw-Assistenten an der Säbener Straße auswirken könnte, ist noch offen. Die Entscheidung über Flicks Weiterbeschäftigung trifft allerdings nicht Salihamidzic, sondern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Er gilt als großer Fürsprecher Flicks.