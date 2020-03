Burgstaller wird zu Hause auf Trab gehalten

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Bei Schalkes Guido Burgstaller ist daheim immer was los

"So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zweimal Training" beschreibt Schalke-Legionär Guido Burgstaller die Betreuung seiner quirligen Tochter.

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller genießt trotz der derzeitigen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie die Zeit mit seiner kleinen Tochter. "Die krabbelt schon ganz anständig und räumt das ganze Haus aus. Da muss man schon immer hinterher sein", berichtete der Kärntner Profi beim TV-Sender "Sky Sport News". "So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zweimal Training."

>> Guido Burgstallers Einsatzstatistiken in der weltfussball-Datenbank

Der FC Schalke 04 trainiert allerdings derzeit nicht. Der 30-Jährige macht sich angesichts der Corona-Krise auch Sorgen. Es belaste ihn "schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht", sagte Burgstaller: "Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt."

apa