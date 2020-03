imago

Als Maskottchen hing er nicht nur gerne rum, sondern wurde zwei Mal aus dem Stadion verwiesen. Das erste Mal, weil er Sex mit einer Ordnerin vortäuschte. Das zweite Mal, weil er mit einer aufgeblasenen Puppe herumhantierte.

Danach veränderte er sich und kletterte in der Karriereleiter nach oben. Was wurde aus dem Typ, der in den Nullerjahren in diesem Kostüm für Aufregung sorgte?

red