ORF überträgt die weißrussische Liga live

GEPA pictures/ Christian Ort

Fast überall steht die Fußballwelt still

Während bei Konkurrent "Sky" aufgrund der Corona-Zwangspause fußballerische Mattscheibe im Liveprogramm herrscht, rollt beim "ORF" ab Freitag wieder der Ball. Das Staatsfernsehen hat sich bis Sommer die Übertragungsrechte an der ersten Liga Weißrusslands gesichert.

Praktisch die gesamte Sportwelt steht wegen der Coronavirus-Pandemie still, der Lockout ist eine der vielen Maßnahmen im Bemühen, der rasanten Ausbreitung der Krankheit Herr zu werden. Doch ein Land in Osteuropa will von alldem (noch) nichts wissen. Für den umstrittenen Staatschef Weißrusslands, Alexander Lukashenko, ist die Angst vor der Bedrohung durch das Virus schlicht eine "Psychose”, vor zwei Wochen startete in dem Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern die Fußballmeisterschaft in die neue Saison.

Nun könnten dank des "ORF" Spieler wie Kirill Vergeychik oder Andrey Khachaturyan bald auch den österreichischen Fußballfans ein Begriff sein. Dem Sender gelang nämlich der Coup, dass trotz der Zwangspause der heimischen Bundesliga ab Freitag auch hierzulande wieder Live-Fußball über den Bildschirm flimmern wird. Vorerst bis Ende Juni hat sich der "ORF" die Übertragungsrechte an zwei Partien der weißrussischen Liga pro Spieltag gesichert.

"ORF"-Coup: Weißrussische Liga im Free-TV

"Durch den Stillstand im Europacup und in den nationalen Meisterschaften sowie die Verschiebung der EURO hat die Cempionat-Liga am TV-Markt plötzlich ganz neue Begehrlichkeiten geweckt - und die Verantwortlichen sind sich dessen bewusst", beschreibt "ORF"-Programmdirektorin Kathrin Zechner die zähen Verhandlungen. Sportchef Hans-Peter Trost ergänzt: "Dank der Rechtesicherung an der weißrussischen Liga können wir den Fußballfans in Österreich auch in diesen schwierigen Zeiten Topfußball frei Haus liefern."

Den Anfang macht am kommenden Freitag (18:00 Uhr) das Match der dritten Runde zwischen Dinamo Minsk und Torpedo-BelAZ Zhodino. Am Samstag wird dann Ex-Bundesliga-Spieler Darko Bodul im "ORF" zu sehen sein, wenn der frühere Sturm-Graz- und Altach-Stürmer ab 14:30 Uhr mit seinem Verein Shakhter Soligorsk Neman Grodno empfängt. Der bewährte weltfussball-Liveticker feiert ebenfalls ein Comeback und hat beide Spiele im Angebot.

Mit von der Partie wird beim "ORF" natürlich auch das bewährte Moderatorenduo sein, diesmal allerdings aus dem Home Office zugeschaltet. Rainer Pariasek übt bereits die korrekte Aussprache der Spielernamen und Herbert Prohaska wird uns vorerst statt einer Guten Nacht einfach "Spokoynoy nochi" wünschen.

red