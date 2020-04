Uerdingen bietet virtuelle Tickets an

unknown

Die Heimat-Tickets kosten zwischen 5 Euro und 19,05 Euro

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen will in Zeiten der Corona-Pandemie mit virtuellen Tickets für eine mit 34.500 Plätzen ausverkaufte Krefelder Grotenburg sorgen. Der Ex-Bundesligist bietet sogenannte Heimat-Tickets an.

Die Tickets kosten zwischen 5 Euro (virtueller Stehplatz bzw. Rollstuhlfahrer), 10 Euro (virtueller Sitzplatz) und 19,05 Euro (VIP-Karte). Das speziell für diesen Anlass designte Ticket ist mit Motiven aus dem legendären Grotenburg-Stadion und mit dem Namen des Käufers versehen.