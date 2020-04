Marek Mintál hofft auf Rettung des MŠK Žilina

View this post on Instagram

LIKVIDÁCIA MŠK ŽILINA, a.s. K 1.4. 2020 • Život a aktuálna, nepredvídateľná situácia nás v klube priviedla do bodu, kedy musí ísť zábava a futbal bokom, naopak zdravie a zápas o prežitie najzraniteľnejších musí byť absolútnou prioritou nás všetkých. Klub cíti zodpovednosť za každého, kto v klube alebo pre klub pracuje. Chce sa postarať,pokým to bude možné, o zamestnancov a hráčov klubu, ktorí majú najnižšie príjmy. • Právna analýza platnej legislatívy ukázala, že štatút spoločnosti v likvidácii v ničom a nikde neobmedzuje výkon doterajšej činnosti, vrátane pokračovania v republikových a medzinárodných súťažiach. • Celé stanovisko klubu na stránke mskzilina.sk • • • #mskzilina #sosoni #likvidacia #zilina