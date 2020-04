Rummenigge: Für Moukoko wird sich "ganz neue Welt auftun"

Revierfoto via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko darf ab November für die Profis des BVB spielen

Michael Rummenigge spielte in seiner Karriere die meiste Zeit für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. Nun hat sich der Ex-Nationalspieler unter anderem zu einem BVB-Youngster und die Folgen der Senkung der Altersgrenze im deutschen Profi-Fußball geäußert.

"Ich finde, dass das ein tolles Zeichen ist. Ich selbst hätte das in diesem Alter zwar nicht hinbekommen, aber mittlerweile findet alles viel früher und schneller statt. Und: Heutzutage sind die Jungs durch die Nachwuchsleistungszentren ganz anders ausgebildet, als zu meiner Zeit. Ich erinnere mich an mein Probetraining beim FC Bayern im Februar 1981 - danach hätte man mich eigentlich nach Hause schicken müssen. Aber ich hatte gute Anlangen und Biss", so Rummenigge gegenüber "Sportbuzzer" zur Entscheidung der DFL, künftig auch 16-Jährigen den Einstieg ins Profigeschäft zu erlauben.

Von der Regelung könnte vor allem BVB-Talent Youssoufa Moukoko profitieren. Der Angreifer schießt mit gerade einmal 15 Jahren die U19-Bundesliga in Grund und Boden, im November wird er 16.

"Er ist wahnsinnig schnell und körperlich weiter als seine Alterskollegen. Er muss allerdings noch robuster, cleverer, durchsetzungsstärker werden. Das ist in seinem Alter jedoch ganz normal. Er sollte jetzt ganz langsam an den Profi-Fußball herangeführt werden. Über das Training, bei dem sich für ihn wahrscheinlich auch in Sachen Tempo eine ganz neue Welt auftun wird. Und über kurze Einsätze in der Bundesliga. Man darf nicht verrücktspielen und seine tollen Torquoten in der Jugend auch bei den Profis erwarten - oder gar Vergleiche mit Robert Lewandowski oder Gerd Müller anstellen. Wenn Moukoko hart arbeitet und gesund bleibt, kann er ein Riesenspieler werden", warnt Rummenigge.

Diesen BVB-Star sollte sich Moukoko zum Vorbild nehmen

Der ehemalige Stürmer hat jedoch auch einen Rat für den Youngster im Köcher: "Er sollte sich zum Beispiel Erling Haaland zum Vorbild nehmen. Der Norweger ist ja nicht so viel älter, aber natürlich schon weiter. Wenn Moukoko im Training sieht, wie Haaland, Marco Reus und Jadon Sancho dieses oder jenes machen und das Beobachtete auf sein eigenes Spiel anwendet, wird er sich immer weiter verbessern. Und wer weiß: Vielleicht sehen wir Haaland und Moukoko ja dann auch mal gemeinsam im BVB-Sturm. Für mich wäre es jedenfalls eine Option, Moukoko als Stürmer Nummer zwei aufzubauen. Nach dem Abgang von Paco Alcácer fehlt ja ein zweiter Torjäger im Kader."

Mit Ausnahme von Moukoko sieht Rummenigge derzeit übrigens keinen deutschen Spieler, "der davon zeitnah profitieren wird". Die neue Regelung sei dennoch "ein ganz wichtiges Zeichen". "Gerade in den momentanen Krisen-Zeiten können die Vereine nun noch mehr zeigen, dass sie auf den eigenen Nachwuchs bauen. Und: Die Bundesliga ist für Top-Talente aus der gesamten Welt attraktiver geworden. Manch 15- oder 16-Jähriger wird nun eher bereit sein, nach Deutschland zu kommen. Schließlich sind die Chancen auf frühe Einsätze im Profibereich deutlich gestiegen."