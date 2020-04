Heynckes schwärmt: Flick "der ideale Trainer"

Philippe Ruiz

Jupp Heynckes feierte mit dem FC Bayern München große Erfolge

Triple-Coach Jupp Heynckes hat den FC Bayern München für die Weiterbeschäftigung von Hansi Flick als Cheftrainer gelobt.

"Es ist von Seiten des FCB eine kluge Entscheidung, Hansi Flick als Cheftrainer zu verpflichten", sagte der frühere Coach der Münchner der "Deutschen Presse-Agentur".

"Er ist für mich der ideale Trainer, weil er in der Vergangenheit in den verschiedenen Positionen im Fußball bereits große Erfahrungen gesammelt hat", begründete der 74 Jahre alte Heynckes, der mit den Münchnern 2013 das historische Triple gewonnen hat, also die Titel in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

Die Bayern hätten in den letzten Monaten einen attraktiven und erfolgreichen Fußball gezeigt, meinte Heynckes und lobte dafür wiederum Flick: "Seine Qualitäten sind Fachkompetenz, Menschenführung in allen Bereichen, Seriosität, Solidität und eine ausgezeichnete Präsentation in der Öffentlichkeit."

Mitten im unterbrochenen Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 55 Jahre alten Flick bis zum 30. Juni 2023 bekanntgegeben. "Ich wünsche ihm und dem FCB in allen drei Wettbewerben den größten Erfolg", erklärte Heynckes.

Der ehemalige Bayern-Coach hatte bei der Personalie eine beratende Rolle gespielt. Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge berichtete von einigen Telefonaten mit Heynckes. "Aus Jupps Sicht passt Hansi perfekt zum FC Bayern", sagte Rummenigge der "Bild" (Samstag). Ihn selbst erinnere Flick durchaus an Heynckes: "Besonders dieser empathische Umgang mit der Mannschaft zeichnet beide aus."