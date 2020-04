"War schon zu 90 Prozent bei Manchester United"

Rights Managed via www.imago-images.de

Alan Shearer in seiner Lieblingspose

Das Geheimnis ist gelüftet. Alan Shearer hat am Sonntag Gary Lineker (im Auftrag der "BBC") bestätigt, dass er im Sommer 1996 tatsächlich beinahe bei Manchester United gelandet wäre.

Der in Newcastle geborene Shearer war damals die heißeste Transfer-Aktie auf der Insel, wenn nicht auf der Welt, hatte 1995 die Blackburn Rovers mit 34 Treffern zum Meistertitel geschossen (1996 mit 31 Stück auf Platz zwei) und bei der EURO 1996 fünf Mal seine Hand in die Höhe gestreckt.

Shearer hatte an nur einem Tag Gespräche mit Newcastle-Manager Kevin Keegan und mit United-Manager Alex Ferguson. "Ob du es glaubst, oder nicht, wir haben uns im Haus der Schwiegermutter von David Platt in Cheshire getroffen. Beide Gespräche waren toll", schildert Shearer Lineker via Skype.

Ferguson wäre schon etwas angefressen gewesen, dass er nicht den ersten Termin in der Früh bekommen habe, sondern Keegan. Dennoch sagt Shearer heute: "Damals war ich schon zu 90 Prozent bei Manchester United." Das änderte sich aber "ein, zwei Tage später", als Keegan noch einmal angerufen habe - während von Ferguson nichts mehr zu hören war.

Shearer entschied sich also für die Magpies bzw. für sein Kindheitsidol Keegan und seine Heimatstadt und gegen das Theatre of Dreams und schoss dann in 404 Pflichtspielen 206 Tore für Newcastle United.

In der gleichen Zeit (1996 bis 2006) holte Manchester United sechs Meistertitel, drei Mal den FA-Cup, einmal den League-Cup und in der historischen Nacht von Barcelona 1999 die Champions League gegen die Bayern.

red