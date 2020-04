Bei Abbruch: Halstenberg für einen Herbstmeister-Meister

Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg von RB Leipzig macht sich Gedanken über einen möglichen Saisonausgang

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig würde im Fall eines Saisonabbruchs in der Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie nur die Hinserie werten.

"Wenn bei einem Saisonabbruch nur die Hinrunde zählen würde, wäre das nur fair. Schließlich hätte dann jeweils jede Mannschaft einmal gegeneinander gespielt", sagte Halstenberg im Interview bei "DAZN" und "Spox".

Würde die Deutsche Fußball Liga (DFL) so entscheiden, wäre Leipzig erstmals Meister. Die derzeit drittplatzierten Sachsen hatten sich die Herbstmeisterschaft gesichert. "Ich glaube aber nicht, dass es so gemacht werden würde oder es so kommt", sagte Halstenberg.

Aktuell hat RB fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Die DFL hat den Spielbetrieb mindestens bis zum 30. April ausgesetzt. Danach hofft man, die Saison mit Geisterspielen zu beenden.