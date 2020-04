FC Bayern vertagt Gespräche mit Wunsch-Rechtsverteidiger

via www.imago-images.de

Sergino Dest soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Der FC Bayern sucht für die neue Spielzeit einen neuen Rechtsverteidiger, die Leihe mit Álvaro Odriozola wird dem Vernehmen nach nicht ausgedehnt. Ein Transfer von Ajax-Youngster Sergino Dest ist vorerst allerdings offenbar in die Ferne gerückt.

Wie "Sky" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister die Gespräche mit Dest auf Eis gelegt. Angesichts der anhaltenden Corona-Krise könne der FC Bayern derzeit keine Transfers planen. Zuletzt hatte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bestätigt, man warte "auf dem Transfermarkt ab, um auch mal das Pulver trocken zu halten und zu schauen, wie sich die Lage entwickelt".

Dennoch haben "Sky" zufolge bereits "intensive Gespräche" mit Sergino Dest über einen möglichen Wechsel im Sommer stattgefunden, der Youngster wird bereits seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Nicht abzusehen sei allerdings, wie sich dessen Klub Ajax entscheiden wird. Dest hat bei den Amsterdamern noch einen Vertrag bis 2022, ob der Spitzenklub aus der Eredivisie eine Freigabe zur neuen Saison erteilt, ist alles andere als gesichert.

Dest war bereits in der Allianz Arena

Aufgeben im Werben um den 1,75 Meter großen Abwehrspieler dürften die Münchner aber wohl nicht. Laut dem Bericht hat der Bundesligist weiterhin die besten Karten aller Interessenten. Zum Kreis der Mitbewerber zähle auch der FC Barcelona, der sich nach dem Talent erkundigt haben soll.

Mitte März hat der dreimalige US-Nationalspieler gegenüber "Ajax Life" selbst bestätigt, bereits in München gewesen zu sein. "Ich war hauptsächlich da, weil ich Familie dort habe. Aber ich dachte mir: Wenn Bayern wirklich Interesse hat, dann möchte ich ein bisschen etwas über den Klub wissen. Ich dachte mir also, es wäre schön, mich mal dort umzusehen."

Dest hat beim Eredivisie-Tabellenführer in der Saison 2019/20 20 Spiele bestritten, 15 Mal stand er in der Startelf. Ein Transfer soll "tz" zufolge um die 30 Millionen Euro kosten. Die Münchner waren schon im vergangenen Winter an einer Verpflichtung interessiert, Ajax stellte sich jedoch quer.