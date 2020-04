Von S04 zum FC Bayern: Nübel erntet erneut Unverständnis

Revierfoto via www.imago-images.de

Nicht jeder versteht den Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München

Seit dem Winter ist klar, dass Alexander Nübel seinen auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 nicht verlängern und sich im Sommer 2020 dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München anschließen wird. Eine Entscheidung, die nicht überall auf Gegenliebe stieß. Auch ein Ex-Coach des 23-Jährigen schließt sich der Kritik an.

"An seiner Stelle wäre ich auf Schalke geblieben. Schalke ist ein großer Klub mit fantastischen Fans, bei dem er als Nummer 1 hätte weiter reifen können. Er ist in einem Alter, in dem er spielen muss", äußerte sich André Breitenreiter gegenüber "Sport1" zur Causa Nübel.

Breitenreiter hatte den Keeper einst beim SC Paderborn unter seinen Fittichen und nahm Nübel mit, als er die Ostwestfalen nach der Saison 2014/15 verließ, um den FC Schalke 04 zu trainieren. Damals hätten sich einige gewundert, was man bei den Knappen mit dem zweiten Torwart des SC Paderborn wolle, Nübel habe das Vertrauen aber schnell gerechtfertigt, habe sich enorm entwickelt und sei schließlich zum Stammtorhüter aufgestiegen.

Nübel wird beim FC Bayern "Gelegenheiten bekommen"

Auch in München wird Nübel "Gelegenheiten bekommen zu spielen", ist sich Breitenreiter sicher, schränkt aber ein: "Wir werden sehen, wie oft er tatsächlich spielt. Manuel Neuer ist in den vergangenen Jahren hin und wieder mal verletzt ausgefallen, so dass Sven Ulreich zu vielen Einsätzen gekommen ist. Das wird Alex sicher in seine Entscheidung mit einbezogen haben."

Dass Manuel Neuer seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag an der Isar verlängern wird, steht für den Coach außer Frage, Breitenreiter glaubt jedoch auch, dass Nübel sich dessen bewusst ist. Der FC Bayern benötige jedoch "zwei klasse Keeper", um in allen Wettbewerben mitmischen zu können. Dass Neuer, für dessen Verlängerung Bayern-Coach Hansi Flick am Dienstag nochmals offensiv warb, Nübel in vermeintlich weniger wichtigen Partien den Vorzug lässt, darf allerdings bezweifelt werden.

Weiterhin äußerte sich Breitenreiter zu Leroy Sané, einem Spieler, der seit Langem beim FC Bayern gehandelt wird. "Er kann den Unterschied ausmachen, kann Spiele durch eine Einzelaktion entscheiden. So viele gibt es davon nicht. Leroy passt in jede Mannschaft der Welt", so Breitenreiter.

Sané "wird seine Entscheidung bestimmt davon abhängig machen, bei welchem Klub er erfolgreich Titel sammeln kann und nicht, bei welchem Klub er sich weiterentwickeln kann", schätzt der 46-Jährige die Lage ein.