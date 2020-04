Dost heiß auf Fortsetzung: "Müssen aufhören zu labern"

Franziska Rappl/SGE POOL via www.imago-images.de

Bas Dost spielt seit dem letzten Sommer in Frankfurt

Bas Dost wollte den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Rückrunde der Spielzeit 2019/2020 mit seiner Treffsicherheit und seiner Abschlussstärke zurück in die obere Tabellenhälfte ballern.

Dass dieses Vorhaben aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebes vorerst auf Eis gelegt wurde, nervt den SGE-Torjäger. Dost brennt darauf, mit seiner Frankfurter Eintracht wieder vollumfänglich ins Training einsteigen zu können und hofft noch auf eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison, die zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus seit vier Wochen ausgesetzt ist.

"Es wird zum Glück der Tag kommen, an dem wir wieder in einem vollen Stadion spielen. Bis dahin müssen wir akzeptieren wie es ist und aufhören zu labern, dass Geisterspiele nicht schön sind", wird der 30-Jährige in der "Bild" mit klaren Worten zitiert.

Der Niederländer wurde seit seinem Wechsel in die Main-Metropole im Sommer des letzten Jahres immer wieder mit Verletzungen zurückgeworfen, musste in den letzten Monaten mit Addukturen- und Leistenbeschwerden viele Spiele aussetzen.

Dost glaubt noch an die erneute Europa-League-Quali

Derzeit nutzt Dost die spielfreie Zeit, um wieder richtig fit zu werden und sieht sich bereits für die kommenden Aufgaben: "Ich hatte alle Zeit der Welt, um fit zu werden. Jetzt brauch‘ ich noch ein, zwei Wochen, dann könnte ich von Anfang an spielen. Es kann sich keiner vorstellen, wie viel Lust ich habe, wieder loszulegen."

Ambitionierte Worte, die bei seinem Cheftrainer Adi Hütter nur allzu gut ankommen dürften. Bislang hat der 1,96-m-Hüne im Trikot der Eintracht 18 Spiele absolviert, davon 14 in der Bundesliga. Im Fußball-Oberhaus reichte es seit seiner Rückkehr nach Deutschland bisher zu fünf Treffern.

An dieser Bilanz will Dost noch weiter schrauben, um das große Saisonziel der Frankfurter noch nicht abhaken zu müssen: "Ich glaub‘ noch dran, dass wir die Euro League erreichen können."