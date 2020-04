Nach Verlängerung: Müller will Champions League gewinnen

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Thomas Müller trainiert derzeit an der Säbener Straße

Zur Begeisterung vieler Anhänger des FC Bayern München hat Thomas Müller zu Beginn der Woche seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis 2023 verlängert. Nun sprach das Kluburgestein über seine nächsten großen Ziele mit seinem Herzensverein.

"Ich freue mich riesig darauf, dass ich die Möglichkeit habe, bei der Neuauflage 2022 das 'Finale dahoam' und die Champions League in München zu gewinnen. Ich bin glücklich, dass ich jetzt weiß, dass ich auf jeden Fall noch drei weitere Jahre hier in München spielen werde", so Thomas Müller in einem Videobeitrag, den er über seine Social-Media-Kanäle am Mittwoch teilte.

Nach den Rücktritten beziehungsweise der Vereinswechsel der letzten goldenen Champions-League-Sieger-Generation um Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und Franck Ribéry ist der 30-Jährige mittlerweile der dienstälteste Bayern-Spieler und steht bereits seit zwölf Jahren bei den Profis unter Vertrag. Zuvor durchlief der Weltmeister von 2014 bereits seit 2000 alle Jugendmannschaft beim deutschen Branchenprimus.

Müller: "Ganze Energie in die Zukunft stecken"

"Auch, wenn die Zeiten gerade turbulent sind und auch sicherlich nicht ganz einfach, gilt es für uns jetzt auch, nach vorne zu schauen und so bald wir wieder dürfen und es Sinn macht, unsere ganze Energie in die Zukunft zu stecken", fügte der 100-malige Nationalspieler hinzu.

Bis zur Aussetzung des Spielbetriebes in der Bundesliga vor vier Wochen lag Thomas Müller mit seinem FC Bayern nach 25 Bundesliga-Spielen auf Meisterkurs.

Müller selbst war unter Cheftrainer Hansi Flick in den Frühjahrswochen zu Hochform aufgelaufen. In 2019/2020 stand er bislang in jeder Bundesliga-Partie für den Tabellenführer auf dem Rasen und steuerte insgesamt 21 Scorerpunkte bei.