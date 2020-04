Der FC Huhneited hat immer Saison

copyright: Claudia Kainer

Die sehbeeinträchtigte Huhneited-Mittelstürmerin Limahl

In ganz Österreich wird nicht mehr gekickt. In ganz Österreich? Nein! In einer Enklave im Bezirk St. Pölten gacke(r)n elf Hennen des FC Huhnited auf den Virus.

Kapitänin Resi und Co. haben bei ihren Ex-Vereinen teils große Probleme gemeistert und beackern nun 500 qm Garten(landschaft).

Die Mädels halten weltfussball-Redakteur Thomas Schöpf auf Trab und geben viel zurück, vor allem in dieser Zeit. Ihr tägliches Trara ist unterhaltsamer als jede TV-Vorabendserie!

Im Laufe der Jahre wurde aus der Multi-Kulti-Chickeria ein homogenes Huhneited-Team mit ein paar Schlüsselspielerinnen.

Last Huhn Standing

Das Tor hütet Miss X, die bei ihrem Ex-Klub als einzige unverletzt zwei Marder-Angriffe überlebte. Last Huhn Standing liebt 1:1-Situationen. Die Überwachungskamera im Huhneited-Klubhaus hat sie mit nur einem mächtigen Satz aus dem rechten, oberen Kreuzeck gefischt.

Obendrein hat sich die Torhuhn-Titanin als liebevolle Zieh-Mama von Calimera und Jakob sowie den Speedy-Sisters bewährt und die Eigenbauspielerinnen perfekt auf das Huhneited-Leben und die Klub-Philosophie vorbereitet.

Abwehr-Bulldozzer

Wanda stieß ablößefrei im Paket mit Resi und Berta (RIP) vom FC "Wanderhuhn" zu Huhneited. Für weite "Wander"Wege fehlt ihr jegliche Muse, es sei denn Fressensprämien sind in Sicht.

Als Innenverteidigerin ist die mittlerweile 2,8kg schwere Legeybridin eine Wand! An ihr kommt keine Gegenspielerin mit einem frisch erbeuteten Wurm im Schnabel schadlos vorbei. (das von Calimera - links vorne - geleitete Training schwänzt sie gerade wieder)

Nenathusalem

Nena besitzt die Freigeist-Lizenz. Ähnlich wie beim jungen Leo Messi, dem Barça die Hormonbehandlung bezahlte, finanzierte Huhneited der Legehybridin einen Chip, der sie keine Eier mehr legen und; dadurch länger leben lässt.

Mittlerweile ist Nena rekordverdächtige viereinhalb Jahre alt. Die meisten Hybridmädels werden nach 18 Monaten "ausgestallt", sobald ihre Legeleistung nachlässt.

Im Mittelfeld fühlt sich "Nenathusalem" wohl. Für eine Gurke als Siegprämie stapft sie durchs Feuer. Ihren zweimal operierten, lahmen Linken kompensiert sie im Sprint, wenn es um den Wurm geht, mit einseitigen Flügelschlägen.

Die Kapihennin

Keiner gebührt die Schleife so sehr wie Resi. Als sie gezeichnet von einer kaputten Bauchspeicheldrüse, Legedarmentzündung und Herzinsuffizienz eine Extra-Ration Mehlwürmer bekam, alarmierte sie sofort das gesamte Team über den Goldschatz! Das machen sonst nur Hähne für ihren Harem.

Der Dreizack

Huhneiteds Prunkstück ist der Dreier-Sturm: Die flinken "Speedy"-Sisters aus dem "Gonzales"-Clan, Bi und Bo, und Limahl im Zentrum. Die Altsteirerin wurde aufgrund ihrer eigenwilligen Haarpracht nach dem 80er-Jahre-"Kajagoogoock"-Sänger benannt.

Bei Mittelstürmerin Limahl gilt: Auch ein halbblindes Huhn findet einmal ein Tor. So wenig sie sieht, so viel Durchsetzungsvermögen besitzt sie und sie legt viel Wert auf ausreichend Regeneration.

Da in Limahls Welt die Dämmerung jeden Abend früher einsetzt als bei den anderen Hennen geht sie auch zeitiger schlafen. Dementsprechend gut erholt nimmt sie die täglichen Trainings in Angriff. (im Bild schirmt Nachwuchstalent Bi Klublegende Nena im Landhaus vom Fan-Ansturm ab)

Zuschauerrückgang

Spurlos zieht die Corona-Krise auch nicht an Huhneited vorbei. Der Zuschauerandrang ließ in der "Stay-at-home"-Zeit merklich nach.

Die treuesten Fans aus der Nachbarschaft (über gleich drei Generationen) pilgern jedoch weiterhin zum Gartenzaun, um sich die Übungseinheiten reinzuziehen und werfen meist vor dem Nachmittagstraining Salat für die Protagonistinnen aufs Feld.

Wie viele Eier die Garten-Gang legt, ist der Klubführung egal. Dankenswerterweise sind sie verschiedenfärbig, brauchen also zu Ostern nicht einmal bemalt werden.

FROHE OSTERN!

Die Huhneited-Traumelf:

Miss X (Marans-Araucana-Mix) – Flocke (Hybrid-Mischling) Wanda (Legehybrid "Wanderhuhn") Kindliche Kaiserin alisas KK (Rasse unbekannt), Irmi (Bressehuhn) – Resi (Legehybrid "Wanderhuhn"), Calimera (Seidenhuhn-Cream Legbar) - Nena (Legehybrid) - Speedy-Bi (Cream Legbar), Limahl (Altsteirerhuhn), Speedy-Bo (Cream Legbar-Marans-Mix)

Making-Of:

Es kam kein Federvieh zu schaden! Im Gegenteil: Miss X und Co. ließen sich ihre Kicker-Dienste bereitwillig in Naturalien auszahlen: