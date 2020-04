Blinddarm-Notoperation bei Fabian Miesenböck

View this post on Instagram

Daumen hoch! Unser Miese ist nach seiner Blinddarm-Not-OP wieder auf dem Weg der Besserung. 🙏🏼 „Es war schon die Hölle, ich hatte eine schwere Blind- und Dickdarm-Entzündung. Aber alles ist zum Glück gut verlaufen, es geht mir schon viel besser!“ Der Kärntner ist bereits zuhause bei seinen Lieben und will in 2-3 Wochen mit leichtem Lauftraining wieder einsteigen.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Dein SVM wünscht dir alles Gute für deine Genesungszeit! #getwellsoon