Ex-Rapidler löst Bickel bei Grasshoppers ab

Fredy Bickel ist nicht mehr gefragt

Der frühere Rapid-Sportchef Fredy Bickel hat nach nur sechs Monaten seinen gleichartigen Job beim Schweizer Zweitligisten Grasshopper Zürich verloren. Nachfolger wird Bernard Schuiteman.

Seine Tätigkeit endete mit der am Donnerstag bekannt gewordenen mehrheitlichen Übernahme des Traditionsclubs durch eine in Hongkong ansässige Holding.

Der am 10. Februar von Bickel als Cheftrainer in die Schweiz geholte Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin wurde in der Club-Mitteilung über den Besitzerwechsel nicht erwähnt.

Bickel sagte in einer Stellungnahme, er gehe erhobenen Hauptes und ohne Groll. "Ein Eigentümerwechsel bedeutet meistens auch eine Neuorientierung auf der Führungsebene. So sehr solche Entscheide auch schmerzen können, müssen diese akzeptiert werden. Dies tue ich auch und wünsche dem Grasshopper Club weiterhin nur das Beste."

Die Grasshoppers erwarten sich durch den Eigentümerwechsel - laut Medien um einen einstelligen Millionenbetrag - "sportlich wie finanziell neue Möglichkeiten". Der Club blicke mit großen Ambitionen der Zukunft entgegen, hieß es in der Stellungnahme.

Schuiteman kommt von den Wolves

Clubbesitzerin ist Jenny Wang, die Eigentümerin der erst im Februar gegründeten Champion Union HK Holdings Limited. Wang ist die Ehefrau von Guo Guangchang, dem Besitzer des Milliardenkonzerns Fosun. Diesem gehört u.a. der englische Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers.

Von den Wolves kommt auch der neue Grasshoppers-Sportchef Bernard Schuiteman. Der Niederländer war einst selbst als Chefscout bei Rapid tätig und spielte im Frühjahr 2000 unter Werner Gregoritsch für den GAK in der Bundesliga.

"Seit vielen Jahren besuche ich schon Spiele der Grasshoppers. Der Club hat ein grosses Potenzial und entsprechend setze ich meine ganze Energie und Erfahrung für GC ein, damit der Verein wieder dorthin kommt, wo er hingehört", sagte Schuiteman bei seiner Präsentation.

apa/red