Joshua Kimmich ist auf die Reaktionen gespannt

"Ich glaube schon, dass sich viele bestimmt freuen würden, wenn sie wieder Fußball schauen könnten", sagt Bayern Münchens Allrounder Joshua Kimmich über eine mögliche Bundesliga-Fortsetzung Anfang Mai, gibt aber zu bedenken: "Die Gesundheit jedes Einzelnen, der Menschen, steht über allem".

Bayern-München-Spieler Joshua Kimmich erwartet bei einer Fortsetzung der deutschen Bundesligasaison im Mai nicht nur positive Reaktionen. "Die Meinungen werden zwiegespalten sein. Aber ich glaube schon, dass sich viele bestimmt freuen würden, wenn sie wieder Fußball schauen könnten, auch wenn erstmal dauerhaft vor dem Fernseher", sagte Kimmich der "Abendzeitung München".

"Auf der anderen Seite ist es dennoch schwierig und muss begründet und gesellschaftlich tragfähig sein. Die Gesundheit jedes Einzelnen, der Menschen steht über allem und muss daher die Grundlage bei allen zu treffenden Entscheidungen sein", so der deutsche Nationalspieler. Aktuell pausiert die Bundesliga bis zum 30. April.

Bayern-Profi Kimmich: "Gefühlt ist es wie eine Sommerpause"

Kimmich sprach davon, dass die Coronavirus-Pandemie entschleunigt habe. "Jeder hat gemerkt, in was für einem Rhythmus wir uns in unserer Gesellschaft sonst immer befinden. Speziell bei uns im Fußball ist es so, dass wir von Spiel zu Spiel denken, alle drei Tage ein Wettkampf auf dem Programm steht und wir viel unterwegs sind", erklärte der 25-jährige Teamkollege von David Alaba.

"Jetzt ging es fast von 100 auf 0. Es wartet zwar hoffentlich noch der Saisonabschluss auf uns, aber gefühlt ist es wie eine Sommerpause, auch wenn wir nicht trainingsfrei haben. Insgesamt ist es eine beklemmende Zeit."

apa