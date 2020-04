Demichelis über Liebe zu Hitzfeld und Angebot von Brazzo

LakoPress via www.imago-images.de

Martin Demichelis ist U19-Trainer beim FC Bayern

Seit dem vergangenen Sommer ist Martín Demichelis Teil des Trainer-Teams der U19 des FC Bayern München. Der Argentinier verriet nun, wie er zu dem Job gekommen ist und sprach über den Coach, der ihn am meisten geprägt hat: Ottmar Hitzfeld.

"Vor dieser Entscheidung war ich als Bayern-Legende unterwegs. Ein Job, mit dem ich total zufrieden war", blickte Demichelis in einem "Sport1"-Interview zurück.

Im Rahmen dieses Engagements sprach er natürlich auch mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic über Fußball. "Vielleicht waren sie nach all den Gesprächen überzeugt, dass ich für den Trainerjob geeignet bin", so Demichelis, der im Frühsommer von Salihamidzic angerufen und gefragt wurde, ob er für diesen Job bereit ist.

"Ich habe sofort 'Ja' gesagt. Ich musste darüber auch nicht mehr nachdenken, denn ich liebe dieses Mia san mia. Ich liebe es, ein Teil der Bayern-Familie zu sein", stellte Demichelis klar.

Demichelis will Profitrainer werden

Langfristig gesehen will der ehemalige Abwehrspieler allerdings nicht Jugendtrainer bleiben, sondern in den Profibereich eintauchen: "Ich bin ein Teamplayer und ich bin bei der U19, um zu lernen und meine Erfahrungen zu machen. Ich habe noch Zeit, um mich zu entwickeln, aber es ist mein Ziel, eines Tages Profitrainer zu sein. Jetzt will ich schnell lernen, um dann irgendwann bereit zu sein."

Während seiner aktiven Karriere hatte Demichelis das Glück, unter zahlreichen prominenten Coaches zu trainieren. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, unter vielen guten Trainer spielen zu dürfen", so der 39-Jährige.

Manuel Pellegrini sei ein "wichtiger Mann" in Demichelis' Karriere, von dem der vierfache deutsche Meister "viel gelernt" hat. "Seine Philosophie war der von Guardiola immer sehr ähnlich, er wollte immer Dominanz", erinnerte sich Demichelis.

"Ich liebe Hitzfeld"

Felix Magath sei dagegen ein "harter Trainer", von dem der U19-Coach gelernt hat, dass es ohne Disziplin keinen Erfolg gibt.

Luis van Gaal lehrte Demichelis dagegen, "wie wichtig Kontrolle, Passspiel und die Bewegung des Balls ist. In den anderthalb Jahren, in denen ich mit ihm zusammengearbeitet habe, gab es nicht eine Übung ohne Ball. Ich liebe diese Philosophie."

Das größte Loblied sang Demichelis allerdings auf Hitzfeld:" Ottmar hatte eine großartige Mannschaftsführung, er verlor nie die Ruhe, was für einen Trainer sehr wichtig ist. Er hat auf jeden Fall eine super Persönlichkeit. Ich liebe ihn."

Demichelis schwärmt von Batista-Meier und Arrey-Mbi

In dem Interview äußerte sich Demichelis auch zu den vielversprechendsten Talenten aus seinem U19-Team: Oliver Batista-Meier und der erst 17-jährige Bright Arrey-Mbi.

"Oliver ist ein super Junge und ein großes Talent. Wichtig ist für mich, dass sich die gesamte Mannschaft super entwickelt hat", schwärmte Demichelis. Ob Batista-Meier, der bereits bei den Profis mittrainiert, den dauerhaften Durchbruch schafft, sei allerdings schwer zusagen: "Der Fußball ist unberechenbar und mit 17, 18, 19 haben sie alle noch sehr viel Zeit."

Auch Arrey-Mbi sei ein großes Talent, "das auch körperlich schon sehr weit ist". Demichelis ist davon überzeugt, dass der Youngster "irgendwann seine Möglichkeiten in der ersten Mannschaft bekommen wird".