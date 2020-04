Nouri verabschiedet sich emotional von Hertha

View this post on Instagram

Eine spannende Reise ist jetzt zu Ende. In dieser sehr intensiven Zeit habe ich viel erlebt und auch viel gelernt. Ich bin überzeugt, dass wir bei sechs Punkten Vorsprung den Klassenerhalt geschafft hätten, respektiere aber die Entscheidung des Clubs. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen, die mich in den vergangenen Monaten auf irgendeine Art und Weise unterstützt haben, bedanken. Vielen Dank auch an die Hertha-Fans für den positiven Zuspruch und den Support! Passt auf euch auf und bleibt gesund. Alex.🙏🏻❤ یک سفر هیجان انگیز دیگه اکنون به پایان رسید. در این زمان بسیار کوتاه و فشرده من تجربه های زیادی را کسب کردم و همچنین خیلی چیزهای زیادی رو یاد گرفتم. من مطمئن بودم که با همکاری بیشتر در تیم و با کسب 6 امتیاز بالاتر در ادامه بازیها میتونستیم در لیگ دسته اول بمونیم، هرچند من به تصمیم اخذ شده توسط باشگاه احترام میگذارم. به این ترتیب میخواهم از همه کسانی که طی این چند ماه گذشته به هر طریق از من حمایت کردند تشکر کنم. با تشکر فراوان از هواداران هرتابرلین بخاطر تمام انرژی های مثبتتان و پشتیبانی بی مرزتان! مواظب خودتان باشید با آرزوی سلامتی برای همه عزیزان. الکس🙏🏻❤