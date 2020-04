Neymar plante Rache-Jubel gegen Haaland im Vorfeld

MAO / Panoramic via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland (l.) und Neymar (r.) werden vorerst wohl keine Freunde mehr

Vor der Corona-Pause zog Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren. Für Aufsehen sorgte bei der 0:2-Niederlage des BVB beim PSG auch Superstar Neymar, der einen Torjubel von Erling Haaland kopierte. Offenbar war seine Aktion im Vorfeld geplant.

Mitspieler und Landsmann Marquinhos berichtete in einem YouTube-Video des Kanals "Desimpedidos", dass sich Neymar am Dortmunder Youngster gewissermaßen rächen wollte. "Neymar ist nicht nur ein Fußballer. Er hat auch keine Angst und antwortet immer auf Provokationen", so der Verteidiger.

Neymar bejubelte seinen Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 1:0, indem er sich demonstrativ auf den Rasen setzte und scheinbar meditierte. Seine Teamkollegen folgten seinem Beispiel im Kollektiv.

Damit imitierten sie den Jubel, den Erling Haaland zuvor beim 2:1-Sieg des BVB im Hinspiel zelebrierte. Als Affront verstand Neymar offenbar aber auch die Botschaft, die vor dem Rückspiel in Paris aus einem Snapchat-Bild des Dortmunder Angreifers hervorging: "Meine Stadt, nicht eure."

Marquinhos erinnerte sich zudem an ein kurzes Gespräch mit Neymar kurz nach dem Tor: "Nachdem er getroffen hat, habe ich ihn gefragt, ob er sich nun abreagiert habe. Ich sagte ihm, dass er bis zum Ende des Spiels warten soll. Er aber sagte mir, dass ich ihn nicht stoppen soll."

Dass Neymar auch nach Abpfiff nicht genug hatte, bewies er mit einem Post auf seinem Instagram-Kanal. Unter seinem Bild stand geschrieben: "Paris ist unsere Stadt, nicht eure!"