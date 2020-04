Meunier wohl auf PSG-Abschussliste: Greift der BVB zu?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der BVB hat durchaus Konkurrenz im Werben um Thomas Meunier (l.)

Thomas Meunier von Ligue-1-Klub Paris Saint-Germain wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Noch ist nicht klar, wie hoch die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers sind.

Laut einem spanischen Medienbericht könnten die Schwarzgelben gute Karten bei Meunier haben. Wie die "AS" vermeldet, befindet sich der Belgier bei PSG auf der Abschussliste. Da sein Kontrakt Ende Juni ausläuft, wäre er also in wenigen Monaten ablösefrei zu haben.

Nach Informationen der "AS" will der 28-Jährige zwar gern weiter in Paris bleiben, eine Einigung sei jedoch in weiter Ferne. Insgesamt rechnet man an der Seine mit einer Trennung. Gute Chancen also für den BVB, der mit einem satten Handgeld und passender Perspektive locken könnte.

Allerdings könnte dem der Borussia im Werben um den Abwehrspieler auch eine Niederlage drohen. Der Rechtsverteidiger wird laut Angaben von "90min UK" nämlich auch intensiv vom englischen Premier-League-Verein Tottenham Hotspur umworben. Das Portal beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle im Umfeld des Klubs.

Teammanager José Mourinho habe den Belgier als primäres Ziel für den Sommer auserkoren, heißt es. Der Portugiese plane auf der rechten Seite eine neue Besetzung, da Serge Aurier nur selten überzeugen konnte. Zudem sei Mourinho nicht sicher, ob Kyle Walker-Peters, derzeit an den FC Southampton verliehen, langfristig eine Option ist.

Thomas Meunier soll daher dem Bericht zufolge ein lukrativer Vertrag angeboten werden. Meuniers Freundschaft zu Spurs-Star und Nationalmannschaftskollege Toby Alderweireld erhöhe die Chancen für die Engländer angeblich.

Auch ManUnited am BVB-Flirt interessiert?

Noch vor wenigen Wochen schien Borussia Dortmund noch die besten Karten im Rennen um den 28-Jährigen zu haben. Kurzzeitig kursierten gar Gerüchte, Meunier habe beim Revierklub bereits unterschrieben. Dann geriet der vermeintliche Transfer jedoch ins Stocken, da sich der PSG-Profi laut "Ruhr Nachrichten" erst nach der Europameisterschaft im Sommer entscheiden wolle.

Da die EM aufgrund der Corona-Pandemie mittlerweile verschoben werden musste und die Transfer-Planungen der Klubs vorerst stocken, ist im Poker um den 40-fachen Nationalspieler weiterhin alles offen.

Zudem kommt erschwerend hinzu, dass der BVB neben Tottenham offenbar noch mehr Konkurrenz aus England fürchten muss. "90min UK" zufolge zeigt auch Manchester United Interesse.