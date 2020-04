TSG-Rückzieher! Rudy vor Rückkehr zum FC Schalke?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Sebastian Rudy muss wohl zum FC Schalke zurück

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke: Angeblich nimmt die TSG Hoffenheim von einem möglichen Kauf von Leihspieler Sebastian Rudy Abstand. Der Mittelfeldspieler müsste im Sommer demnach wieder zurück nach Gelsenkirchen. Eine Zukunft bei den Knappen hat der 30-Jährige aber wohl nicht.

Nach einem enttäuschenden Jahr 2018/19 im Trikot des FC Schalke wechselte Sebastian Rudy im vergangenen Sommer für eine knappe Million Euro auf Leihbasis zu seinem Ex-Klub nach Hoffenheim. Für rund sechs Millionen Euro könnte die TSG den Mittelfeldspieler im Sommer 2020 fest verpflichten. Doch dazu wird es offenbar nicht kommen.

Der "kicker" berichtet, dass die TSG Hoffenheim die Kaufoption nicht ziehen wird. Obwohl Rudy in der laufenden Saison in 24 Spielen zum Einsatz kam, konnte er die hohen Erwartungen nicht immer erfüllen. Alles deutet demnach auf eine Rückkehr nach Gelsenkirchen hin.

Schlammschlacht zwischen Rudy und Schalke

Dass Rudy beim FC Schalke noch einmal Fuß fassen wird, scheint ausgeschlossen. Zum einen wäre der 30-Jährige einer der Großverdiener im Kader, den Königsblauen entsprechend viel daran gelegen, den Ex-Nationalspieler von der Gehaltsliste zu bekommen.

Dazu ist das Verhältnis zwischen dem FC Schalke und Rudy angespannt. In einem Interview mit "t-online" hatte der Mittelfeldspieler dem Klub vorgeworfen, ihn als Sündenbock hingestellt zu haben. Er sei in der Horror-Spielzeit 2018/2019 "in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden". Schalke hätte "es verpasst, mich als Spieler zu schützen", sagte Rudy Anfang März.

Wie "Bild" anschließend berichtete, seien die Verantwortlichen der Königsblauen über Rudys Aussagen äußerst erbost gewesen. Diese hätten sogar eine Beschwerde bei Rudys Umfeld nach sich gezogen, so das Boulevard-Blatt. An eine Versöhnung der Parteien ist angesichts dieser Schlammschlacht kaum zu denken. Viel mehr läuft es darauf hinaus, dass der FC Schalke einen Abnehmer für Rudy (Vertrag bis 2022) finden muss.