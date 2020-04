Sepp Maier warnt FC Bayern vor Neuer-Verlust

imago sportfotodienst

Legenden des FC Bayern unter sich: Manuel Neuer und Sepp Maier

Der frühere Weltklasse-Torhüter und Torwarttrainer Sepp Maier sieht Manuel Neuer weiter in einer Ausnahmestellung.

"Es gibt momentan keinen Besseren als Neuer auf der Welt, und es wird auch in den nächsten fünf Jahren keinen geben", sagte der 76-Jährige der "Abendzeitung".

Der 34 Jahre alte Neuer und der FC Bayern konnten sich bislang nicht auf eine vorzeitige Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages einigen.

"Ich glaube nicht, dass sie so dumm sind und den Neuer gehen lassen", stellte Maier klar. Der Keeper soll bis 2025 beim deutschen Rekordmeister bleiben wollen, dann wäre er 39 Jahre alt.

"Warum sollte Neuer nicht auch noch fünf Jahre auf Topniveau spielen? Der ist doch fit, der Junge", so Maier: "Man lässt seine Leistungsträger nicht so einfach gehen. Sollten sie Manuel Neuer gehen lassen, würden die Bayern das in den nächsten Jahren ganz schön bereuen."

Maier wurde 1974 Fußball-Weltmeister und feierte mit dem FC Bayern zahlreiche Erfolge. Nach seiner Spielerlaufbahn war er mehr als ein Jahrzehnt Torwarttrainer bei den Münchnern und bei der Nationalmannschaft. Er arbeitete dort auch mit dem heutigen Bayern-Vorstand Oliver Kahn zusammen.