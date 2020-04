Salzburg will "so schnell wie möglich" mit Training starten

APA

Red Bull Salzburgs Sportdirektor Stephan Reiter hält die von der Bundesregierung genannten Vorgaben zur langsamen Wiederaufnahme des Bundesligabetriebs "für herausfordernd, aber gemeinsam lösbar.

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg sieht der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Kleingruppen von fünf bis sechs Spielern in der Bundesliga zuversichtlich entgegen. Die "Bullen" wollen laut Geschäftsführer Stephan Reiter "so schnell wie möglich mit unserem Training in Kleingruppen starten, idealerweise am kommenden Montag".

Sportminister Werner Kogler hatte am Mittwoch betont, dass man dem Profifußball der deutschen Liga folge, wo Kleingruppentrainings bereits wieder erlaubt sind. Österreichs Bundesliga will ihre Plänen bei der Klubkonferenz am Donnerstag mit den Vereinsvertretern diskutieren.

"Wir halten aber die Umsetzung der uns bisher bekannten Vorgaben, die wir ja schon aus Deutschland kennen, für herausfordernd, aber gemeinsam lösbar", ließ Reiter in einer Aussendung des Tabellenzweiten wissen.

