ÖFB bricht alle Amateurligen ab

GEPA pictures/ Walter Luger

Alles außer Bundesliga, 2. Liga und ÖFB-Cupfinale wird abgebrochen

Der ÖFB hat entschieden, sämtliche Amateurbewerbe im Fußball von den Regionalligen abwärts abzubrechen und nicht zu werten.

Der österreichische Amateurfußball fällt im heurigen Frühjahr der Corona-Krise zum Opfer. Der ÖFB entschied am Mittwochnachmittag in einer Videokonferenz, dass die Saison in sämtlichen Bewerben von den Regionalligen abwärts abgebrochen wird.

Im Frauenbereich werden auch die Bundesliga sowie der Cup abgebrochen, Gleiches gilt für den Nachwuchs und die Futsal-Bewerbe.

Das ÖFB-Cupfinale der Herren zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau soll unter den von der Regierung festgelegten Rahmenbedingungen zur Fortsetzung der Bundesliga ausgetragen werden. Ein neuer Termin dafür ist in Erarbeitung.

Mit den abgebrochenen Meisterschaften im Amateurbereich wird laut ÖFB wie folgt verfahren:

Der Bewerb wird nicht gewertet

Es gibt keinen Meister bzw. Cupsieger

Es gibt keine(n) Aufsteiger

Es gibt keine(n) Absteiger

"Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbandsbereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des Virus haben oberste Priorität", wird ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Aussendung zitiert. "Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußballfans herbeisehnen."

red

Mehr dazu

>> Bundesliga: Trainingsstart ab nächster Woche erlaubt