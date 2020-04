Livestream: So geht es in der Bundesliga weiter

APA (Archiv)

Bundesliga-Präsident Christian Ebenbauer

Nachdem die Regierung für eine Fortsetzung der Bundesliga im Rahmen strenger Vorgaben zum Schutz gegen das Coronavirus grundsätzlich grünes Licht gegeben hat, entscheidet die Liga über ihre weitere Vorgehensweise.

Ab Montag dürfen die zwölf Vereine der Bundesliga sowie Cupfinalist Austria Lustenau aus der 2. Liga das Training wieder aufnehmen. In Kleingruppen, versteht sich, das Coronavirus lässt nach wie vor grüßen. Damit ebnete die Regierung einer eventuellen Fortsetzung der Meisterschaft im Oberhaus die Tür.

>> Bundesliga: Trainingsstart ab nächster Woche erlaubt

Wie es in der Bundesliga, die vor dem Start in Meister- und Qualifikationsgruppe steht, tatsächlich weitergehen soll, wurde auf einer Klubkonferenz am Donerstagnachmittag entschieden. Für 17:30 Uhr haben die Verantwortlichen einen Pressetermin angesetzt.

Video: Der Bundesliga-Pressetermin im Livestream

red