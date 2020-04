Dominik Szoboszlai im Sommer nach Italien?

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Heißt es für Dominik Szoboszlai bald "Bella Italia"?

Mit nur 19 Jahren schon Stammspieler bei Red Bull Salzburg und auch in der ungarischen Nationalmannschaft. Dominik Szoboszlai zählt zu den weltweit interessantesten Talenten und hat sich mit seinen Leistungen ins europäische Schaufenster gespielt. Interesse soll es nun aus Italien geben.

Mit Dominik Szoboszlai hat Red Bull Salzburg eines der begehrtesten Talente in seinen Reihen, mit nur 19 Jahren geigt er nicht nur in der österreichischen Liga auf, sondern spielt auch in der Nationalelf schon eine Rolle. Nachdem bereits im Winter über einen Transfer des Ungarn gemunkelt wurde, entschied man sich vorerst noch gegen einen Abschied aus der Mozartstadt. Doch immer Sommer könnte dieser nun folgen, eine heiße Spur geht dabei nach Italien.

AC Milan und Lazio Rom in Pole-Position

So ist Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi, der eine sehr gute Beziehung zu Szoboszlais Berater Matyas Esterhazy pflegt, davon überzeugt, dass der 19-Jährige im Sommer seine Koffer packen wird und Österreich verlässt. Gegenüber "passioneinter.com" verrät der 55-jährige Italiener, dass es "mehrere Angebote aus Italien" für Dominik Szoboszlai gäbe und dass sich "der Kreis zu den beiden Vereinen aus Mailand und Lazio Rom verengt" hätte. Auch konkrete Gespräche soll es schon gegeben haben: "Ich glaube, sie verhandeln bereits mit einem der drei Teams, auch wenn ich nicht sagen kann, mit welchem der drei."

Dabei erwähnt Rossi noch, dass der Ungare in einem Dreiermittelfeld in der Zentrale am besten zur Geltung kommt: "Er muss im Mittelpunkt der Aktion stehen und dort richtig in Szene gesetzt werden." Für den Italiener ist der aktuelle "Bulle" aber bereit für eine größere Aufgabe: "Das ist ein Schritt, den er machen muss. Ich denke, er könnte sicher in einer Mannschaft wie Lazio oder AC Milan spielen. [...] Er ist ein kluger Spieler, wenn sie ihm eine Eingewöhnungszeit geben, wird er seine Chance erhalten."

Szoboszlais Berater bestätigte gegenüber "Nemzeti Sport Online" bereits die getätigten Aussagen des ungarischen Nationaltrainers, merkt aber weiters an, dass auch deutsche und englische Vereine ihr Interesse am Edeltalent angemeldet haben.

