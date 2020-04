Hakimi-Berater verrät: "Der BVB ist weiterhin eine Option"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Bleibt Achraf Hakimi beim BVB oder kehrt er zu Real Madrid zurück?

Noch immer ist unklar, wie es für Achraf Hakimi nach der Saison weitergeht. Bleibt der Marokkaner bei Borussia Dortmund oder kehrt er zu Real Madrid zurück? Nun äußerte sich der Berater des BVB-Stars zur Zukunft seines Klienten.

"Achraf ist der beste Rechtsverteidiger der Welt gemeinsam mit Trent Alexander-Arnold. Alle großen Teams in Europa wollen ihn haben und dazu zählt natürlich auch Real Madrid", sagte Alejandro Camano zu "Sky", betonte aber: "Auch der BVB ist weiterhin eine Option für uns. Wir warten aktuell einfach ab."

Hakimi ist noch bis zum Saisonende von Real an den BVB ausgeliehen. Der Revierklub hat bereits mehrfach öffentlich betont, den Außenverteidiger auch über die Saison hinaus binden zu wollen. Hakimis Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2022.

In einem jüngsten Interview nährte Hakimi zuletzt die Hoffnungen aller BVB-Fans, dass er über den Juni hinaus in Dortmund bleiben könnte, falls der Spielbetrieb in der Bundesliga aufgrund der Corona-Krise über diesen Zeitpunkt hinaus gehen sollte.

"Ich habe Nachrichten darüber gesehen, was passiert, wenn die Saison länger dauert als die Vertragslaufzeit, aber ich gehe davon aus, dass sie uns eine Erlaubnis erteilen, dass wir die Saison mit dem aktuellen Klub abschließen können. Ich denke, dass das ganz normal ist", so der Außenverteidiger gegenüber dem Sender "Cadena SER".

Wie es nach Beendigung der momentan ausgesetzten Bundesliga-Spielzeit weiterläuft, ist derweil völlig unklar. Möglich, dass Hakimi nach Spanien zurückkehrt, wo er vor zwei Jahren als Teenager sein Profi-Debüt für die Königlichen feierte. Nach Informationen von "Bild" ist aber auch ein Verbleib bei Borussia Dortmund denkbar.

Hakimi bei Real nur Ersatzspieler?

Demnach könnte Hakimi ein weiteres Mal vom Bundesliga-Klub ausgeliehen werden. Hintergrund ist, dass Real-Coach Zinédine Zidane nicht mit dem Rechtsfuß plant und eher auf den einstigen Leverkusener Dani Carvajal setzen will.

Der gebürtige Madrilene selbst bestätigte aber, dass es noch keine endgültig spruchreife Lösung im Wettbewerb um seine Person gebe: "Theoretisch läuft mein Vertrag im Juni aus und ich muss dann nach Madrid zurückkehren. Ich hatte deswegen aber noch keinen Kontakt zu Real, aber ich denke, dass wir uns bald unterhalten werden, um zu sehen, was das Beste für mich ist."