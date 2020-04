SKN und Austria starten am Mittwoch ins Training

APA (Archiv)

Neo-Trainer Robert Ibertsberger kann endlich seine Arbeit am Platz aufnehmen

Neo-Trainer Robert Ibertsberger wird die Mannschaft des SKN St. Pölten am Mittwoch erstmals in Kleingruppen zum Training auf den Platz bitten.

Bundesligist St. Pölten nimmt am Mittwoch das Mannschaftstraining in vier Kleingruppen zu je sechs Spielern wieder auf. Das gab das Tabellenschlusslicht am Dienstag bekannt. Neo-Trainer Robert Ibertsberger, der sein Amt am 9. März, einen Tag vor der Liga-Aussetzung antrat, kann mit dem gesamten Team arbeiten.

Die Gruppen werden von den Co-Trainern Alexander Marchat und Marc Schweinshaupt sowie Athletiktrainer Christian Balga und Sportkoordinator Marcel Ketelaer betreut. Ibertsberger und Tormanntrainer Christoph Eglseer sollen bei allen Gruppen im dafür behördlich vorgesehen Sicherheitsabstand anwesend sein.

Wie die Niederösterreicher betonten, bleiben der Kabinentrakt und die Fitnessräumlichkeiten im Stadion bis auf Weiteres weiterhin geschlossen. Die Spieler sollen sich nur für die Dauer der jeweiligen Trainingseinheit auf dem Gelände aufhalten und dieses im Anschluss umgehend wieder verlassen. Medienvertreter sind keine zugelassen.

Austria Wien beginnt auch am Mittwoch mit Kleingruppen-Training

Auch die Wiener Austria schreitet am Mittwoch erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Am gesamten Gelände der Generali-Arena werden die Gruppen in verschiedene Kabinen aufgeteilt und auf verschiedenen Trainingsplätzen mit dem jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ihre Einheiten absolvieren, vermeldete der Klub.

Pro Kleingruppe wird es jeweils einen Trainer sowie einen Therapeuten geben. Pass-, Schuss- und Einzelübungen sind gestattet, Kopfbälle, Zweikämpfe und Körperkontakt werden bei den "Veilchen" vermieden. Auch wird großer Wert auf hygienische Maßnahmen gelegt, nach jeder Einheit wird alles am Gelände wieder desinfiziert.

apa, red